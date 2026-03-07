上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』の奨励賞ノミネート候補者が、きょう7日放送のカンテレ『上漫Premium』で発表された。【画像】『上方漫才大賞』奨励賞ノミネート5組将来の大賞を見据える「奨励賞」には「新」には、カベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選ばれた。4月7日の『第61回上方漫才大賞』（後6：30〜※関西ローカル生放送）で漫才を披露し、当日の