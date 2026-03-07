気象台は、午後3時55分に、なだれ注意報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、釧路町、厚岸町、浜中町などに発表（雪崩注意報） 7日15:55時点根室、釧路地方では、7日夜のはじめ頃まで風雪や大雪に、8日夕方まで高波に、8日昼前まで濃霧