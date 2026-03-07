上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』がゴールデンに進出することが決定した。4月7日午後6時30分からカンテレで生放送される。【画像】『第61回上方漫才大賞』新人賞＆奨励賞ノミネート候補者「上方漫才大賞」は、上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜味こいし、横山やすし・西