お笑いタレントの松嶋尚美（54）が7日までに自身のインスタグラムを更新。交流会でサッカー日本代表の森保一監督（57）に遭遇したことを明かし、ツーショットとともに“神エピソード”を披露した。「ナックルボールを見に行ってきました。これから起業する人達の交流会みたいで、参加者300人以上！私は起業しないけど、、、笑」と書き始めた松嶋。「300人に混じって開会式を見ていたら、、、『（見えにくいから）前にどうぞ！