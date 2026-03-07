「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）阪神が初回、先頭の近本が四球を選ぶとすかざず二盗に成功。１死後、中川が三遊間を破る左前適時打を放ち１点を先制した。この得点を投手陣が完封リレーで守った。先発の大竹は３回を２安打無失点。２番手の高橋も３回１安打無失点で続いた。その後は湯浅、もレッタ、及川が１イニングずつを無失点で抑えた。