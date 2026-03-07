俳優萩原利久（27）と女優古川琴音（29）が7日、都内で、声優としてダブル主演を務めた映画「花緑青が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。再開発による立ち退きが迫る老舗の花火工場を舞台に、幻の花火シュハリとそこで育った若者たちの未来をめぐる、2日間の物語を描く。萩原は花火工場・帯刀煙火店で育ち、シュハリを完成させようと奮闘する帯刀敬太郎役、古川は幼なじみのカオル役を演じた。ともに