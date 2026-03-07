「第61回上方漫才大賞」の新人賞と奨励賞にノミネートされた各5組が7日、次のように発表された。◆新人賞愛凜冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎◆奨励賞カベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニスト（いずれも50音順）新人賞は芸歴10年目までが対象。ノミネートされた各5組は「第61回上方漫才大賞」のなかで漫才を披露し、当日の審査を経て受賞者が決まる。上方漫才大賞は、年度を通じて