プレミアリーグ、マンチェスター・シティのアカデミー出身であるフィル・フォーデン。トップチーム昇格後は定着に成功しており、23-24シーズンにはイングランドの年間最優秀選手に選ばれた。22-23シーズンにはアーリング・ハーランドが受賞しており、2季連続でシティからの選出となった。今季はすでに38試合に出場しており、その中で10ゴール5アシストを記録している。すでに十分な数字ではあるものの、マンチェスター・ユナイテッ