バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが、自身の去就について口を開いた。ドルトムントやバイエルン・ミュンヘンでゴールを量産してきたレヴァンドフスキは、2022年夏にバルセロナへ移籍。初年度からチームの得点源として活躍しており、今季もここまでラ・リーガ21試合で11ゴールを記録している。そんなレヴァンドフスキとバルセロナの現行契約は今季限りまでとなっている。今季は出場時間が減少してい