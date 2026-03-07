クリスタル・パレスに敗れ、プレミアリーグ5連敗となったトッテナム。監督交代を決断したが、状況は変わらず、直近パレス戦では退場者が出る難しいゲームとなった。昨季は17位でシーズンを終えたスパーズだが、降格の心配はなかった。サウサンプトン、イプスウィッチ、レスターが勝ち点を積み上げられず、最終節終了時点でスパーズと18位レスターの勝ち点差は13ポイントもあった。しかし、今季は状況が異なる。29試合を終えて16位