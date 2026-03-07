ラ・リーガ第27節、セルタ・デ・ビーゴとレアル・マドリードの試合は1-2でアウェイのレアルが勝利を収めた。しかし決勝点は後半ATにフェデリコ・バルベルデがミドルシュートを叩き込んだものであり、レアルはまたしても勝ち点を失う危機にさらされていた。11分にコーナーキックの流れからオーレリアン・チュアメニが決めて先制したものの、25分にサイドを突破されてボルハ・イグレシアスに同点弾を許してしまい、苦しい展開となっ