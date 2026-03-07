秋篠宮妃紀子さまと悠仁さまは7日、北海道で子どもたちと一緒にスキーオリエンテーリングを楽しまれました。紀子さまと悠仁さまは7日午前、「こどもチャレンジスキーオリエンテーリング」に参加されました。6日まで行われていたこの競技の世界大会で使われたコースを子どもたちが体験するイベントで、7日はおよそ30人が参加しました。お二人は子どもたちの準備を手伝い、体験中は、滑り方を教えるなど気遣いながら、最後は子どもた