Department of Defense（CNN）スリランカ沖で今週発生したイラン軍艦の撃沈。これは米海軍の潜水艦がもう80年以上行っていなかったことであり、イランとの戦争がここ数十年で類を見ない規模と広がりを持ちつつあることを示す新たな兆候となった。また、拡大するイランとの戦争の範囲に疑問を生じさせる出来事でもある。米国防総省は、攻撃で艦尾に大規模爆発が起きる様子を捉えた潜望鏡の映像を公開。これ以外にも、艦体が波の下に