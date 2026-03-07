3月7日、中山競馬場で行われた11R・中山牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・ハンデ・芝1800m）は、武藤雅騎乗の6番人気、エセルフリーダ（牝5・美浦・武藤善則）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に11番人気のビヨンドザヴァレー（牝6・栗東・橋口慎介）、3着に3番人気のパラディレーヌ（牝4・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:47.1（稍重）。1番人気で戸崎圭太騎乗、アンゴラブラック（牝5・美浦・尾関知人）は13着