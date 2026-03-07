昨年オフにレッドソックス傘下３Ａから移籍した巨人のブライアン・マタ投手（２６）が７日、オリックスとのオープン戦（京セラ）で今季初となる先発マウンドに上がるも、初回からわずか７球で先制されて一挙３失点と炎上した。リズムが大きく崩れた。先頭の宗に右中間を破る二塁打で出塁を許すと、続く太田に３投目・内角低めの変化球を捉えられて先制点を献上。わずか７球で１点を奪われた。無死一塁から西川に一塁線を縫う