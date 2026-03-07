６日、武夷山市のコミュニティー区で開かれたフラワーアレンジメント教室で、作品制作に挑戦する参加者の女性。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月7日】国際女性デー（8日）を前に、福建省武夷山市の武夷街道八角亭社区（コミュニティー）は6日、女性住民を対象にフラワーアレンジメント教室を開催した。プロのフラワーデザイナーが花材の見分け方や切り方のコツ、色彩の組み合わせ、デザインなどを解説し、参加者