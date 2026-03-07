３日、イ族の民族衣装を着てイベントに参加する地元住民。（永仁＝新華社記者／王安浩維）【新華社永仁3月7日】中国雲南省楚雄イ族自治州永仁県で3日、イ族のファッションショー「賽装節」が開催された。同県の直苴村で千年以上にわたって受け継がれてきた伝統行事で、「農村ファッションショー」と呼ばれる。毎年旧暦1月15日に開催され、地元の老若男女が華やかな民族衣装を身にまとい、軽快なダンスを踊りながら衣装の美しさを