◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国12─3ニカラグア（2026年3月6日フロリダ州マイアミ）イチローの愛弟子として知られるドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲス外野手（25＝マリナーズ）が6日（日本時間7日）、大会初戦となったニカラグア戦に「7番・中堅」で先発出場。8回の第4打席でソロ本塁打を放つなど、3安打3打点の活躍でチームの逆転勝利に貢献した。2─3の3回2死一、二塁で中前適時打を放ち、試合を振り出しに