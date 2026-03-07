お笑い芸人のヒコロヒーさんが、「渋谷女子インターナショナルスクール」卒業式にサプライズゲストとして登壇し、卒業生へ花束を贈呈しました。 【写真を見る】【 ヒコロヒー 】36歳にJK制服着用依頼「できるかぁ!?」卒業式にサプライズ登場同校は、英会話・動画制作・SNS運用といったスキルを学びながら高卒資格を取得できるインターナショナルスクールで、今回は記念すべき1期生11名が華やかにランウェイを歩いて登場し、