◇明治安田J1百年構想リーグ第5節千葉2―1柏（2026年3月7日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは7日、各地で6試合が行われ、千葉はホームで柏に2―1で競り勝った。17年ぶりにJ1復帰した今季は開幕4連敗を喫し、5試合目で初勝利。J1公式戦で09年11月22日のFC東京戦以来5949日ぶりに白星を手にした。前半は押し込まれる展開が続いたが、集中力を切らさずに0―0でしのいだ。待望の先制点は後半3分、DF河野の浮き球のパスを