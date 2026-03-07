まもなく東日本大震災から15年です。災害現場では、救助犬の活躍が期待されますが、認定基準が統一されていないため、すぐに活動できない現状があります。ひとりでも多くの命を救いたいと新たな挑戦が始まりました。【映像】東日本大震災の直後 捜索を行う「災害救助犬」大規模な災害現場で、倒壊した家屋から生存者を見つけ出す「災害救助犬」。東日本大震災の直後、古川さんは災害救助犬と共に、甚大な被害を受けた岩手県釜