災害への備えと日常を両立。千葉オートが新コンセプトカー「アゲバンGUARDIAN」を発表災害への備えと日常を両立。千葉オートが新コンセプトカー「アゲバンGUARDIAN」を発表1978年の創業以来、地域密着で自動車事業を展開する千葉オートが、今回手掛けたのはリフトアップカスタムを施した軽バンです。【画像】超アゲアゲ！ 凄い「軽バン」を画像で見る！（10枚）近年、台風やゲリラ豪雨による冠水被害が頻発する千葉県において