あまりに落差が激しい。上田綺世はフェイエノールトの３年目の今季、オランダリーグ得点ランキング首位の18ゴールをマークしている。だが、４発を叩き込んだ昨年12月６日のズウォーレ戦以来、得点から遠ざかっており、急ブレーキがかかってしまった。解説陣などから厳しい声が上がるなか、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は、メンタルの重要性を強調した。 地元メディア『ESPN NL』によれば、42