俳優の生田斗真（41）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。「これからの自分がやる芝居とか全部一緒に隣にいてほしい」と願うほど、信頼を寄せる人気俳優を明かした。この日のスタジオゲストは俳優の中村倫也。出会って20年以上で、中村のことをよく知る人物としてMCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が生田を取材した。藤ヶ谷によると、生田は中村のことを「猫っぽい人だ」と言っていたといい、「誰にでも腹を