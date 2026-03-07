お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が6日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。1日に行われた賞レース「マウスコンピューターpresents 第15回 ytv漫才新人賞決定戦」で優勝したぐろうについて言及した。関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース。3年連続出場のぐろうが、3度目の正直で悲願の優勝を果たした。せいやは「おめでとうございます」と祝福。