3枚の桜花賞切符を懸けたトライアル「第60回フィリーズレビュー」（G2）は7日、阪神競馬場の芝1400メートル（内回り、良馬場）を舞台に18頭で争われ、2番枠から中団のインで脚をためた西塚洸二（21）騎乗のギリーズボール（牝3＝手塚久、父エピファネイア）が直線、内からズバッと差し切りV。デビュー2戦目の前走フェアリーS13着を糧にし、重賞初制覇を飾った。2着サンアントワーヌ（牝3＝鹿戸、父ドレフォン）、3着アイニード