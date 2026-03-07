日銀本店＝2025年10月日銀の早期利上げ路線に暗雲が漂っている。2月に政府が示した2人の新たな審議委員候補は、いずれも大胆な金融緩和を志向する「リフレ派」とされる。市場では政策金利の引き上げに消極的な高市早苗首相の意向が反映した起用で、利上げのハードルが上がったとの見方がある。緊迫化する中東情勢も景気に悪影響を及ぼしかねず、日銀の先行きは視界不良だ。新委員の候補は、中央大名誉教授の浅田統一郎氏と青山