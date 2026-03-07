カップ麺やチーズケーキなど、SNSで人気になった商品の実店舗が誕生するケースが相次いでいます。店側にも客側にもメリットがある、新しい流れと言えます。食べ物に限らず、インターネットで買う不安感を軽減する意味でもリアル店舗は注目されそうです。■「行きたいと思うし、うれしい」森圭介アナウンサー「いま、人気の商品が形を変えて実店舗で食べられるというものが増えています。2月26日に東京・武蔵野市にオープンしたマー