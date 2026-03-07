■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）第1試合女子スーパーアトム級【動画】現役JK戦士NOEL「ケイト選手とやる権利はあるかな」イ・ボミに鮮やか一本勝ち◯ NOEL ー X イ・ボミ1ラウンド2分7秒フロントチョーク第1試合で韓国人選手のイ・ボミにフロントチョークで一本勝ちしたNOELが、試合後インタビューで「最高です！」弾けるような笑顔を見せた。現役女子高生としてRIZINで活躍するNOELは、試合前に宣言していた通りしっ