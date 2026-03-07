◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神は7日、ソフトバンクとオープン戦を行い1-0で勝利した。先発したローテ候補の大竹耕太郎投手（30）、2番手で登板した高橋遥人投手（30）がともに好投。開幕へ向けて順調な調整ぶりをアピールした。大竹は3回を投げて2安打無失点。高橋も3回1安打無失点と昨季のパリーグ王者相手に快投を披露した。両左腕は、開幕カードの巨人戦（東京ドーム）で起用される可