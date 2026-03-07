テレビ東京は６日、サッカー元日本代表の前園真聖さん（５２）が、同局のバラエティー番組「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、右膝の半月板を損傷するけがを負ったと発表した。マネジメント会社のホームページによると、全治半年。同局によると、前園さんは２月２８日、番組内で行うゲームの内容を確認する際、不安定な斜面で転倒した。出演者側がゲームの危険性を指摘し、内容の変更を求めていたところだっ