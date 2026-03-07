日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役を引退した中田翔氏が７日までに自身のＳＮＳを更新。ＷＢＣ会場内のオフショットを公開した。インスタグラムに「今日もお疲れ様でした！！日本強いね〜！」とつづると、侍ジャパンメンバーの岡本和真とグータッチを交わす様子や、糸井嘉男氏とフリーの高橋大貴アナで肩を組んで並んだ３ショットなどをアップ。「カズマナイスヒット！！次はコンちゃんや！！」とつづり、岡本を称