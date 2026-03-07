◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、１０番人気のギリーズボール（美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）がゴール前で力強い脚で抜け出し、重賞初勝利となった。初コンビの西塚洸二騎手は、昨秋の紫苑Ｓ（ケリフレッドアスク）以来の重賞勝利となった。勝ちタイムは１分２０秒６。同馬はデビュー２戦目で重賞初挑戦