◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）ソフトバンクは２試合連続の完封負けを喫した。初回先頭の柳田悠岐外野手が右前打を放ったが、後続が続かず、元同僚の大竹耕太郎投手に３回まで封じられた。２番手以降の投手に対しても快音は少なく、５安打無得点に終わった。昨年の日本シリーズの再戦。４勝１敗で日本一に輝いたソフトバンクは甲子園でも３連勝したが、それ以来の対戦は見せ場が少なかった。先発した尾