【モデルプレス＝2026/03/07】YouTuber・さくらが3月6日、自身のInstagramを更新。家族とのショットを公開し、実の妹・しずくの卒業を祝福した。【写真】20歳美人YouTuber「目元そっくり」3姉妹で密着する姿◆さくら、2人の妹との3ショット公開さくらは「しーちゃん高校卒業おめでとう 3年間本当にお疲れ様」とつづり、しずくの高校の卒業式のショットを公開。制服姿で花束を抱え、ティアラを着けたしずくを中心に、さくらと末の妹