引っ越し時に貸倉庫を活用し、すぐ使わない荷物を一時的に保管する人が増えている。車両サイズや作業員数を抑えて必需品を新居に持ち込み、繁忙期が終わったころに貸倉庫の分を運んで最終的に生活を整える引っ越し方法だ。作業が2段階になり手間がかかるが、トータルで費用を節約する術として注目されている。貸倉庫は「トランクルーム」や「レンタル収納スペース」と呼ばれる。屋外コンテナ型を中心に約12万5千室を全国展開す