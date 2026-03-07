演歌歌手山内惠介（42）が7日、都内で、25周年記念写真集「River Yamauchi Keisuke」（主婦の友社）で発売記念イベントを行った。26年の年末について、「30日のレコード大賞でこの『この世は祭り』を歌いたい。31日の紅白でも歌いたい」と改めて意気込みを語った。「去年かなわなかったことをやっぱりかなえたいですよね」とした。昨年の紅白出場はかなわなかった。「紅白にたどり着けなかったことは、今すごく自分の馬力となって