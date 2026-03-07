3月7日、おおきにアリーナ舞洲で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節が開催。千葉ジェッツが大阪エヴェッサと対戦し、90－82で逆転勝利を収めた。 第1クォーターは大阪のマット・ボンズやライアン・ルーサーらに加え、ベンチスタートの木下誠に3本の3ポイントシュートを含む11得点を奪われるも、千葉Jも渡邊雄太やナシール・リトルら