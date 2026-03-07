トッテナムは5日のクリスタル・パレス戦に敗れたことで、降格圏まで勝ち点1差とチャンピオンシップ降格の危機に瀕する形になった。『BBC』は降格した場合、収益が最大2億6100万ポンド(約552億円)減少する可能性があると算出した。ビッグ6勢としてプレミアリーグを代表するクラブの一つであるトッテナム。しかし昨季を残留圏ワーストの17位で終えると、今季も低迷から抜け出せずにいる。もっとも昨季は降格圏に13ポイント差をつ