ロサンゼルス・レイカーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月7日（土）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 128 - 117 インディアナ・ペイサーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対インディアナ・ペイサーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサン