野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は6日（日本時間7日）、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国がニカラグアと対戦。12－3の大勝で初戦を飾った。試合前には、スター軍団の中心選手フアン・ソト外野手（メッツ）とブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）が揃