タレントの黒柳徹子（92）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファミリーレストラン『デニーズ』で“爆食”する様子を披露し、「92歳の食欲じゃないwwww」「食べ盛りの中学生みたいな食べっぷり！気持ちいい!」と反響が寄せられている。【動画】「食べ盛りの中学生みたい」人気チェーン店で“爆食い”する92歳黒柳徹子黒柳は衣装をプロデュースしている田川啓二氏と共にデニーズを訪れ、気になるメニューを注文。「アボカ