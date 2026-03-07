東京電力は今月末、開発に約9年を要した「ロボットアーム」を福島第1原発に運び込む。遠隔操作で人の腕のような柔軟な動きができるのが特長。2号機原子炉格納容器で干渉物の切断や溶融核燃料（デブリ）の試験的取り出しなど幅広い作業に当たる予定だ。作業で得たデータや知見は、取り出し規模の拡大に向けた装置の開発に役立てる。国際廃炉研究開発機構（IRID）と英国の原子力企業が2017年春ごろアームの開発に着手。全長22メ