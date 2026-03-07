［東日本大震災１５年記者の記憶］＜２＞写真部冨田大介東日本大震災が起きたあの日、東京を出発し、被災地に立った。何もできなかった。大切な人を失った悲しみに打ちひしがれる人、避難所の伝言板の中に家族の安否を探す人……。目の前の光景を記録しなければならないカメラマンとして致命的だとは思う。だが、渦巻く感情に押しつぶされて、カメラを向けていいのか、正直、迷った。２０１４年春、自ら希望し、東北総