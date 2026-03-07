新日本プロレス４月２日の後楽園ホール大会でＹＯＨ（３７）がＩＷＧＰジュニアヘビー級王者で極悪軍「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＤＯＵＫＩ（１０万３４）に挑戦することが決定した。ＹＯＨは７日の大田区大会で、マスター・ワトを下しＶ２に成功したばかりのＤＯＵＫＩにの前に現れ挑戦表明をした。Ｈ．Ｏ．Ｔの前リーダー・ＥＶＩＬのＴシャツを着用すると、ＥＶＩＬ（変型大外刈り）でＤＯＵＫＩをＫＯ。