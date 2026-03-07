◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）阪神が、昨季の日本シリーズで敗れたソフトバンクに連勝した。打線は初回１死二塁から３番・中川の２戦連続タイムリーとなる左前適時打で先制。２回以降は無得点に終わったが、５試合（韓国、侍ジャパンの強化試合を含む）ぶりにスタメン起用された木浪が発奮。２回に技ありの中前打を放つなど、３安打の猛打賞でアピールした。先発・大竹は持ち味のスローボールも駆使