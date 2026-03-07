◆オープン戦阪神―ソフトバンク（７日・甲子園）ソフトバンクの育成選手、ホセ・オスーナ外野手が"１軍デビュー"した。来日４年目の１８歳。６回に代打で出場し、阪神・高橋の高めの１４７キロに空振り三振。８回の第２打席もモレッタの前に見逃し三振に倒れた。ドミニカ共和国出身で、２２年１２月に１５歳で育成契約を結んだ。この日は試合前のフリー打撃でサク越えも披露するなど、ち力強さが持ち味。。結果は出なかった