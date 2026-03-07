◆オープン戦阪神―ソフトバンク（７日・甲子園）阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手＝前パイレーツ＝が“笑撃”デビューだ。甲子園で初登板し、自慢のスライダーを武器に１回１安打無失点２奪三振の好投を見せた。しかし、２死からオスーナを見逃し三振に仕留めた後、本来の一塁ベンチではなく、なぜか三塁ベンチへダッシュ。周囲が声をかけ、間違いに気づいた本人も苦笑いを浮かべた。藤川監督もベンチを飛び出し、「こ