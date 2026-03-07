◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手は３回を無失点、５２球で交代となった。初回２死二塁でダルベックを遊飛。２回１死一塁では素早いけん制で坂本をアウトにした。３回２死二塁でも皆川を右飛に仕留め、得点を許さなかった。エースの宮城、曽谷がＷＢＣ日本代表に選出されており、現時点で山下らとともに開幕投手の候補に挙がるベテラン右腕。要所で粘りの投球を見せ、順調な