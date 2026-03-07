◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が来日初先発し、３回７安打４失点で降板。球数６８、与四死球３で３奪三振と制球面に課題を残した。初回先頭から、３連打を浴びると、１死球を挟み４連打を浴びるなど３失点の発進。直球は来日後最速となる１５７キロを計測したが、初対決のオリックス打線にカットボール、チェンジア